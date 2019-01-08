Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankası Aracılığıyla Ödeme Güçlüğü Yaşayan Vatandaşlarımızın Kredi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ziraat Bankası
aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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