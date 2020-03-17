Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti
7 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Fransa Cumhurbaşkanı
Macron, Almanya
Başbakanı Merkel ve İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
'la yapacağı telekonferans öncesi Cumhurbaşkanlığı Vahdettin
Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek. Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.
- İstanbul
Son Dakika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı