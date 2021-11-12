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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)

12.11.2021 17:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi'yle siyasi dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi'yle siyasi dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında yaptığı konuşmada, Aile Meclisinin 8'inci zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Teşrifleri için devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, zirveye video mesajla katkı sunan Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı, Onursal Başkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'e de selam gönderdi.

Erdoğan, İstanbul Zirvesi'nin Türkmenistan'ın da gözlemci olarak katılımıyla tarihi bir anlam kazandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadirli Doğanım Sayın Berdimuhamedov'a ve Türkmen kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Uluslararası alanda saygın bir teşkilat haline gelen Aile Meclisimizin faaliyetlerine yeni bir isimle devam etmesine karar verdik. Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizi, ülkemiz tarihinde önemli bir yer olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, eski adıyla Yassıada'da gerçekleştirdik. Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının hayatları pahasına verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini, bugün bir kez daha göstermiş olduk. Bir dönem acıyla yasla milletimizin hafızasına kazınmış, hukuksuzluklarla anılan Yassıada ki milletimiz burayı yaslı ada olarak da andı, hamdolsun bugün, Türk Dünyası'nın birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını temsil eden bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başlı başına bu tablonun bile, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi ortaya koyması bakımından, son derece mühim olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Başbakan Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabb'im kendilerini arkadaşlarıyla beraber inşallah şehitler safında muameleye tabi kılsın."

Karabağ topraklarının azatlığının birinci yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Karabağ topraklarının azatlığının birinci yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere, Azerbaycan'daki tüm kardeşleri bir kez daha tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Aziz Kardeşimin liderliğinde Can Azerbaycan'ın kazandığı zafer, Türk Dünyası'nın tamamını gururlandırmıştır. Karabağ zaferiyle inşallah Kafkaslar'da barışın, istikrarın, iş birliğinin hakim olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Zirve toplantısında bu destana liderlik eden İlham Aliyev'e, Türk Dünyasının takdirinin nişanesi olarak "Türk Dünyası Ali Nişanı"nın tevcih edildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yine bu zirvede, Aile Meclisimizin Dönem Başkanlığını Azerbaycan'dan devraldık. Zorlu salgın şartlarına rağmen, Dönem Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanlarımızın 27 Eylül'de yaptıkları Afganistan konulu olağanüstü toplantı, bölgemizdeki gelişmeler konusunda inisiyatif alma kararlılığımızı göstermesi bakımından, bir ilki teşkil etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak, gözlemci üyemiz Macaristan'la birlikte koronavirüs salgını karşısında verdiğimiz ortak mücadele de diğer bir başarı hikayesidir. Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak, Türk Dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi'yle siyasi dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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