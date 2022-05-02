Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı

02.05.2022 11:52

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şemdinli ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, "Sizler hassas bir yerde, sınır boylarında...

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı

HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şemdinli ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, "Sizler hassas bir yerde, sınır boylarında hamdolsun ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ni ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla hitap ettiği jandarmaların, polislerin ve güvenlik korucularının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti, "Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizler, çok hassas bir yerde, sınır boylarında hamdolsun ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz. Bu sayede de hamdolsun topraklarımızı bir noktada vatan yapmanın mücadelesini verdiğiniz için sizlere şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazanın müjdesi ve mükafatı olan bayramın kutlandığını ifade eden Erdoğan, "Rabbim, bu bayramımızı da bayramı bayram gibi kutlayan müminlerden eylesin. Başta İçişleri Bakanım Süleyman Bey, Jandarma Genel Komutanım olmak üzere hepinizin gözlerinden öperek daha nice bayramlara Rabbim bizi kavuştursun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Soylu, "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah nice bayramlara sağlıkla, huzurla başımızda devam ettirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı

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Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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