Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği fabrikada işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir fabrikanın üretim bölümünü ziyaret ederek, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, iftarda işçilerle bir araya geldikten sonra, fabrikanın üretim bölümü gezdi.

Burada işçilerle sohbet eden Erdoğan, üretim hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı. Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.