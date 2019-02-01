Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zorla Kentsel Dönüşüm Adımımız Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışına katıldı. Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camiden çıkarken konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok"dedi. Müteahhitlere de seslenen Erdoğan, "Müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız" dedi.



Üsküdar Burhaniye'de bulanan Hacı Harun Ekşi Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cuma namazıyla cami ibadete açılırken açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı .



Cumhurbaşkanı Erdoğan, unutulmamak için atılacak adımları hayır için atmak gerektiğini söyleyerek, "Zira unutulmamak istiyorsak ya bu tür yerler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz. ya da köprü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürece biz de unutulmayız. Böyle 2 bin 100 kişilik bir caminin yapılması mahallemize ayrı bir zenginlik kattı" dedi.



Cami çıkışında bir vatandaşın kentsel dönüşüm ile ilgili söylediklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camiden çıkarken bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Kentsel dönüşüm tezimiz var. Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Yüzde 60, 70'ini alırım.' Cumhurbaşkanını dinlemiyorsun, belediye başkanının dinlemiyorsun, müteahhidin dediğini dinliyorsun. Evini vermek mecburiyetinde değilsin. Böyle bir şey yok. Muhtara, belediye başkanına durumu bildir. Gelin bana bildirin. Amacımız burayı en güzel şekle nasıl getiririz. Burada ne plan ve proje var. Yarın buralarda bir deprem olursa, bu deprem sonucunda hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız. O zaman kime ah edersiniz. Bana ah edersiniz, projeleri uygun bir şekilde dönüştürmedin diye. Bir deprem olursa faturası bize çok ağır olur. Her şey gönüllülük esasına dayalı. Kimseyi buradan kovmak gibi bir şey kentsel dönüşüm de söz konusu değil. Anlaşmak sureti ile belediye başkanı aracı olması suretiyle biz bu adımları atacağız. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz böyle bir şey olamaz. Müteahhitler kazansın diye böyle bir adım atmayız" dedi - İSTANBUL

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