Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla Kentsel Dönüşüm Adımımız Yok" Dedi.
53 dakika önce
IHAAW150936-SIY/01-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok" dedi.
IHAAW150936-SIY/01-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok" dedi. 01.02.2019 15: 09: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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