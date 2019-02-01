Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla Kentsel Dönüşüm Adımımız Yok" Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla Kentsel Dönüşüm Adımımız Yok" Dedi.

53 dakika önce

IHAAW150936-SIY/01-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW150936-SIY/01-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok" dedi. 01.02.2019 15: 09: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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