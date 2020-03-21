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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:37
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