Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:37 

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