Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır."
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın konuşma metnini güncelledi: 34 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz