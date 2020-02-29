Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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