Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden Kaçan Muhacirleri Düşmanlaştırıp Pyd'nin Avukatlığını Yapan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden Kaçan Muhacirleri Düşmanlaştırıp Pyd'nin Avukatlığını Yapan...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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