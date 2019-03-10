Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden Kaçan Muhacirleri Düşmanlaştırıp Pyd'nin Avukatlığını Yapan...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP
'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:04 Kaynak: AA
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