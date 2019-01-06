Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere "Oyalama" Suçlaması

Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere "Oyalama" Suçlaması

36 dakika önce

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri, Yemenli taraflar arasında İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sürekli ertelemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri, Yemenli taraflar arasında İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sürekli ertelemekle suçladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'i kabul etti.

Husilerin sivillere yönelik mükerrer saldırılarını, insani yardımları yağmalamalarını ve bunların kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan halka ulaşmasını engellemelerini kınayan Hadi, "Darbeci Husi milisler, Stockholm'de varılan anlaşma konusunda oyalama taktiği uyguluyor." ifadesini kullandı.

Husilerin, gıda yardımlarını kara borsada sattığına ve bunun da halkın sıkıntılarını artırdığına işaret eden Hadi, uluslararası toplumu, Husilere sivillere saldırmama ve imzalanan anlaşma gereğince Hudeyde Limanı'ndan çekilme konusunda baskı uygulamaya çağırdı.

ABD'li Büyükelçi Tueller de Stockholm anlaşmasının Yemen'de güven ve istikrarın yeniden tesisi için önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde İsveç'te 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili üç anlaşma imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:21 Kaynak: AA

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