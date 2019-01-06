Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Hadi'den Türkiye ile Derin İlişki Vurgusu

Cumhurbaşkanı Hadi'den Türkiye ile Derin İlişki Vurgusu

41 dakika önce

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkiye ile Yemen arasında derin ilişkiler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Hadi'den Türkiye ile Derin İlişki Vurgusu, System.String[]
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkiye ile Yemen arasında derin ilişkiler olduğunu söyledi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, görev süresi dolan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler'i, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Büyükelçi Eler'in görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına sarf ettiği çabayı takdir eden Hadi, Türkiye ile Yemen arasında derin ilişkiler olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Eler de görevi süresince kendisine gösterilen kolaylık ve iş birliğinden övgüyle söz ederek, Türkiye'nin, Yemen'i ve meşru yönetimini destekleyen pozisyonunun değişmeyeceğini kaydetti.

Eler, 2016 yılında büyükelçi olarak atanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:44 Kaynak: AA

Yemen, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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