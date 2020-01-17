Cumhurbaşkanı için 'ekonomiden anlamıyor' diyen başbakanın istifası kabul edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı için 'ekonomiden anlamıyor' diyen başbakanın istifası kabul edilmedi - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı için 'ekonomiden anlamıyor' diyen başbakanın istifası kabul edilmedi

6 saat önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kendisi için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifasını kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı için 'ekonomiden anlamıyor' diyen başbakanın istifası kabul edilmedi, System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kendisi için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifasını kabul etmedi.


Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk'un Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdiği bir ses kaydı internete düştü. Ses kaydından Cumhurbaşkanı Zelenskiy için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Honcharuk olayın ardından istifasını sundu.

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Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:13 
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