Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Horadiz-Ağbend demiryolunun temelini attı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaretlerinde Horadiz-Agband demiryolunun temelini attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'a ve kızları Leyla Aliyev'a ile işgalden kurtarılan Füzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaret etti. Laçın'ın Gülebirt köyünde kısa sürede inşa edilen, işgalden kurtarılan bölgelerdeki ilk hidroelektrik santralinin açılışına yapan Aliyev törende, başka istasyonların da inşa edileceğini ve kurtarılan tüm topraklarda su, güneş ve rüzgar enerjisini kullanılacağını belirtti.

İşgalden kurtarılan Füzuli iline gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Horadiz-Agband demiryolunun temelini attı. Azerbaycan'ın ana kesimi ile Nahçıvan arasında doğrudan demiryolu ulaşım bağlantısının kurulmasına katkı sağlayacak 100 kilometre uzunluğundaki bu demir yolu stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

ZENGİLAN'A İLK "AKILLI KÖY" PROJESİ

Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla Ermeni işgalinden kurtarılan toprakların yeniden inşası "akıllı şehir" ve "akıllı köy" projeleri kapsamında hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk "akıllı köy" projesi Zengilan ilinde hayata geçirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Proje bugün başlatıldı. İncelemeler yapıldı. Burası harabeye çevrilen Ağalı köyü. Burası restore edilecek ilk köy" ifadelerini kullandı.

"Akıllı köy" projesi, konut, imalat, sosyal hizmetler, "akıllı tarım" ve alternatif enerji olmak üzere 5 bileşen üzerinde gerçekleştirilecek.

Aliyev, Besitçay Nehri'ne balık bıraktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'a ve kızları Leyla Aliyev'a ile birlikte Besitçay rezervine çınar ağaçları dikti ve Besitçay Nehrine balık bıraktı. Daha sonra Cebrayıl ilinin Soltanlı köyüne gelen Aliyev, kurtarılan topraklarda yapılan ekim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin tarım potansiyelinin büyük olduğu için 100 bin hektar arazinin sulanması için tedbirler alınması için talimat verdi. İşgal sırasında Ermeniler tarafından en az 90 bin hektar tahıl ekildiğini belirten Aliyev, kurtarılan topraklarda mahsul üretimi, meyvecilik ve hayvancılık hızla gelişeceğini söyledi.

(İHA)