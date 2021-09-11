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Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı

11.09.2021 09:19

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
Yunus Sezer.

İKİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.

YUNUS SEZER KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 2001'de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018'de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.

Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı

Yunus Sezer, Kırıkkale, Gazete, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı - Son Dakika
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