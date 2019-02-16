Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı İstedi, Bursa'da Tanzim Çadırları Hizmete Başladı

Cumhurbaşkanı İstedi, Bursa'da Tanzim Çadırları Hizmete Başladı

39 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Bursa mitinginde kentte tanzim satış noktası kurulacağını açıklamanasının ardından bugün Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı noktada tanzim çadırı kurdu.

Cumhurbaşkanı İstedi, Bursa'da Tanzim Çadırları Hizmete Başladı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Bursa mitinginde kentte tanzim satış noktası kurulacağını açıklamanasının ardından bugün Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı noktada tanzim çadırı kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Bursa mitinginde, "Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapacağız. Bursa'da da 3 ayrı noktada tanzim satış merkezi açılacak" açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ayrı noktada tanzim çadırı kuruldu. Arabayatağı, Emek ve Dikkaldırım mahallelerine kurulan, patates, soğan, biber, patlıcan, domates gibi sebzelerin satıldığı tanzim çadırınlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tanzim çadırlarında patlıcan 4,50, biber 6, domates 3, soğan 2 ve patates 2 liradan satışa sunuldu. Enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında hayata geçirilen uygulamadan vatandaşların memnun olduğu gözlendi.

Vatandaşlar tanzim satış noktalarındaki sebze fiyatlarının pazar fiyatlarının çok altında olduğunu söyledi. Alışveriş için gelen Mustafa Durmuş, "Devamını bekliyoruz. Biraz daha büyütülürse, daha da iyi olacak. Pazarın yarısı fiyatında çoğu şeyler. 30- 40 liraya aldığımız mazlemeleri pazarda 70 liraya alıyoruz" dedi. Fecriye Acar ise, "Böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür ederiz. Aldıklarım için 36 lira ödedim. Pazardan alsam belki 70 lira ödeyecektim. Pazarda her şey pahalı" ifadelerini kullandı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:20 Kaynak: DHA

Ekonomi
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