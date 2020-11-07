Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

07.11.2020 16:53
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerin adını verdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumda yapılan ilk kongresinin ardından Kahramanmaraş-Göksun Yolu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, Biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Yaptıklarımız ve başardıklarımız son 18 yılda vardır ama yeterli değildir. Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demir yolu modernizasyon çalışmasının açılışını yaptık. Ondan önce Malatya'mızda, Şırnak'ta yüzlerce hizmeti şehrimizin istifademize sunduk. Önceki yıllarda inşası biten ve bölümleri peyderpey açılan Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nun tamamen açılışını yapıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu köprü ve viyadüklere Kahramanmaraşlı insanlarımız Aşık Mahzuni Şerif'in, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu'nun, Erdem Beyazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini verdik" dedi.

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun isminin 'Edebiyat Yolu' olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, "Edebiyat yolu olması kadar tabi bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini edebiyat yolu olarak belirledik. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça onlardan ilham almalarını temenni ediyorum. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Böylece yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediliyor. Edebiyat yolu, Kayseri, Kahramanmaraş devlet yoluyla bütünleşiyor. Transit, turizm hareketinde bölgenin gelişimine büyük katkı sunacak. Tarihiyle, kültürüyle, yiğitleriyle Kahramanmaraş bize hep ilham vermiş bir şehirdir. Bu şehrin tarihimizde çok özel bir yeri ve aziz bir hatırası vardır. Millete ve ülkeye hizmet mücadelemizde kadro olarak bizde her zaman Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin mücadelesinden güç aldık" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak herkese eşit hizmetlerde bulunduklarını anlatan Erdoğan, "Kimsenin kökenine, meşrebine, farklılıklarına bakmadan bu ülkenin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladık. Herkese aynı heyecanla hizmet ettik. Biz bu ülkenin birileri gibi sadece sahillerini değil her bir çakıl taşını seviyoruz. Elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü kıyasladığında Türkiye, daha dengeli bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Bugün ülkenin her yerinde aynı şey vardır. Ankara'da ne varsa Edirne'de de o vardır. Bütün vatandaşlarımız aynı imkanlara sahiptir. En batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştık. Milletimizin birlik ve beraberliğini kardeşliğini büyüttük" dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve protokol üyeleri 'Edebiyat Yolu'nun açılışını yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Edebiyat, Göksun, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı - Son Dakika


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