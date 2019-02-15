Cumhurbaşkanı Kararı
5 dakika önce
Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Türkiye
'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı
kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu anlaşmaların yeri, imza ve yürürlük tarihleri şöyle:
| Anlaşmanın İmza Tarihi ve Yeri
| Anlaşmanın Adı
| Anlaşmanın Yürürlük Tarihi
| 15 Kasım 2018
| "2015 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ve Notalar
| 21 Aralık 2018
| 6 Mayıs 2015 İstanbul
| "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması"
| 27 Kasım 2018
| 26 Nisan 2013 Almatı
| "Türkiye Cumhuriyeti'ne Şanghay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına ilişkin Muhtıra"
| 13 Haziran 2017
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:57 Kaynak: AA
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu