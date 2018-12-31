Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisin Yüzde 15.9 Olarak Belirlendi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kararı ile 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara, "30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:24 Kaynak: İHA
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