Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek

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Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi

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