Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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