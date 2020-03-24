Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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