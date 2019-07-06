Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden...
Son Dakika Ekonomi Haber

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:01 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı, Murat Uysal, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı! Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı CHP'den Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilk tepki PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 08:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]