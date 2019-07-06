Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:01 Kaynak: AA
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı! Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı
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