Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulmasına ait karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulmasına ait karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu kurulmasına ait Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle; "Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulmasına, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:23 Kaynak: İHA
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