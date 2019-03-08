Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun gereğince kurulan komisyonun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun gereğince kurulan komisyonun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre komisyon, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "mülkiyetin korunmasını" düzenleyen ek protokolü kapsamında ihlal kararı verdiği, tazminata ilişkin haklarla ilgili karar vermediği veya bu hakları saklı tuttuğu başvurularda, kesinleşen kararın tebliğini izleyen bir ay içinde müracaatta bulunulmuş olunması kaydıyla maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyip karara bağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Avrupa, Cumhurbaşkanı, Politika
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