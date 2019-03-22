Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
48 dakika önce
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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