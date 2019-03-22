Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

48 dakika önce

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Devlet Memuru, Cumhurbaşkanı, Güncel
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