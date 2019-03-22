Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
15 dakika önce
Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek.
Bakanlar Kurulu
Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:27 Kaynak: İHA
TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Güneş Enerjisinde Çatı, Cephe Uygulamalarına Yönelik Düzenleme Geliyor
Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı