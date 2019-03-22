Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

15 dakika önce

Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:27 Kaynak: İHA

Devlet Memuru, 3. Sayfa
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