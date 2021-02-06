Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

06.02.2021 03:55
Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi, Aksaray Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İslami İlimler Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Selçuk Üniversitesinde Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Yalova Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Bilim Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk Fakülteleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

12 üniversitedeki 35 fakülte, enstitü ve yüksekokul kapatıldı

Aynı kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, İstanbul Atlas Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri kapatıldı.

6 üniversitedeki 9 fakülte ve yüksekokulun adı değiştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesindeki Reha Midilli Foça Turizm Fakültesinin adı Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinin ismi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Uygulamalı Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ismi Ziraat Fakültesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin ismi Ziraat Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ismi Mühendislik Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu - Son Dakika


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