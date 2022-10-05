8 İlde 11 Bölge 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi, 4 İlde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı - Son Dakika
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8 İlde 11 Bölge 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi, 4 İlde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

05.10.2022 10:46
8 İlde 11 Bölge 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi, 4 İlde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı il sınırları içinde bulunan 11 bölgedeki doğal sit alanları, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alınırken Sinop'un Durağan ilçesinde de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı il sınırları içinde bulunan 11 bölgedeki doğal sit alanları, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alınırken Sinop'un Durağan ilçesinde de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararlarla 8 il sınırında yer alan 11 bölgedeki muhtelif bölgeler, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. 4 şehirde ise çeşitli alanlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' OLARAK İLAN EDİLEN BÖLGELER

"Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapıkaya Kanyonu potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Doğal Sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İron Sazlıkları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Şile ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağva Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Sazlıkları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 51045 ada 1 parsel, 51048 ada 1 parsel, 51106 ada 1 parsel numaralı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren özel mülkiyete konu taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakıncalı yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısı ile birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Mamak Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Bartın ili, Merkez ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen konut projesine ait imar yolunun açılması amacıyla anılan Başkanlık tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırılma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla İslahiye Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereği karar verilmiştir."

SİNOP'UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesi gereğince alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunuyor.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Sinop, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 İlde 11 Bölge 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi, 4 İlde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı - Son Dakika

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