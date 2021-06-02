Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

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KİRO STOPAJI KESİNTİSİ YÜZDE 10 OLARAK DEVAM EDECEK

Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

KDV'DE DE İNDİRİM DEVAM EDECEK

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:04 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı - Son Dakika Ekonomi

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