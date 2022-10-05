Cumhurbaşkanı Kararıyla Bir Alan Daha Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Sinop Yeniköy'de bulunan 47 bin metrekarelik ormanlık alan, orman sınırı dışına çıkarıldı. Bu kararla beraber şu ana kadar 647 bin hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, "İktidar fakirlere, 500 bin yeni konut yaptıracağını söyledi. Bunun için arazi gerekli. Ormanlık alanlarda arazi yoksa ne olacak? Orman alanlarında bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilir, buraya konut yapabilirler. Bu her ay karşımıza gelecek. Belki ilerde daha da sık gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararı'yla Sinop Yeniköy'de bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda bu alanların iki katına başka yerlerde orman dışı alanların ormanlık alana kazandırılacağı da ifade edildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ARSA OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erdoğan Atmış, bu kararın yeni olmadığını, ayda bir ya da iki defa arazilerin orman dışına çıkarıldığını söyledi. Atmış, Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesine göre yapılaşmaya açılan arazilerin anayasaya aykırı olduğunun altını çizerek, "Bu her ay karşımıza gelecek. Belki ilerde daha da sık gelecek. Çünkü orman alanları ne yazık ki ekonomik bir kazanç sağlanan alan. Orman Genel Müdürlüğü bir arsa ofisine dönüştürülüyor" dedi.

Atmış, "İktidar fakirlere, 500 bin yeni konut yaptıracağını söyledi. Bunun için arazi gerekli. Ormanlık alanlarda arazi yoksa ne olacak? Orman alanlarını da bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilirler ve buraya konut yapabilirler" dedi. Erdoğan Atmış, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

YETKİ CUMHURBAŞKANI'NDA: Aslında 1970'li yıllardan beri uygulanan 2B uygulaması var. Burada 'bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirmiş olan yerler' adı altında orman dışına çıkarılma işlemleri yapılıyordu. Şu ana kadar 647 bin hektar orman dışına çıktı ve bu eski hızıyla olmasa da sürüyordu. Ama bu EK 16 uygulamasıyla ormanlara daha da zarar verebilecek bir uygulama kondu. 2B uygulamasıyla orman niteliğini yitirmiş alanların tarım arazisi olarak kullanım şartıyla orman dışına çıkarılıyor. EK 16 maddesi 'Tarım olarak kullanılmasına da uygun olmayan yerler' diyor. O zaman anayasaya aykırı bir işlem yapılıyor. Yani siz muğlak ifadelerle her yeri orman dışına çıkarabilirsiniz. Eğer bir yerde rant bakımından değerli bir yerse bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilirsiniz. İşte bu yetki 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na verildi.

BUNU ARTIK HER AY YAŞAYACAĞIZ: Bunun uygulaması olarak ayda bir kez bazen ayda iki kez altı veya yedi ilde yaklaşık 1500 dönümlük bir alan yine orman dışına çıkarıldı. Kamuoyunda da sanki bu ilk kez oluyormuş gibi haberler yapılıyor. Hayır. Bu her ay karşımıza gelecek. Belki ilerde daha da sık gelecek. Çünkü orman alanları ne yazık ki ekonomik bir kazanç sağlanan alan. Orman Genel Müdürlüğü bir arsa ofisine dönüştürülüyor. Çünkü EK 16 madde ile orman dışına çıkarılacak, bir işlem yapılacaksa bu Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün talebiyle oluyor.

KONUT PROJESİNDE BU ALANLAR KULLANILABİLİR: İktidar fakirlere, 500 bin yeni konut yaptıracağını söyledi. Bunun için arazi gerekli. Ormanlık alanlarda arazi yoksa ne olacak? Orman alanlarını da bu maddeyi kullanarak orman dışına çıkarabilirler ve buraya konut yapabilirler. Ben kişisel olarak bu uygulamanın fakirlere, yerleşim yeri açmak için değil de özellikle parası olanlara orman alanlarının içinde sahalar oluşturmak içinde çok daha fazla kullanılabileceğini düşünüyorum.

ANAYASAYA GÖRE, DEVLET ORMANLARININ MÜLKİYETİ DEVROLUNAMAZ: Bir yerde yerleşim yeri yapmak istiyorsanız birilerine villa, köşk, apartmanlar siteler yapacaksınız. Siz orman içinde istediğiniz yeri bu şekilde orman dışına çıkarabiliyorsunuz. Ama anayasaya göre çıkaramıyorsunuz. Çünkü anayasaya göre, 'Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu romanlar zaman aşımıyla mülk edilemez' deniyor. Dolayısıyla anayasa ile çelişen bir durum var. Diğer yandan 'devlet ormanlarının mülkiyeti devrolamadığı' için bu uygulamayı yapıyorlar. Ormanı sınır dışına çıkarılıp mülkiyeti daha sonra devrediyorlar. Anayasaya açıkça aykırı olan bir uygulamayı yürürlüğe koydular. Bu her ay karşımıza bu şekilde Resmi Gazete'de geliyor. Bu zamana kadar yapılan bütün uygulamalar anayasaya aykırıdır, bunu açık ve seçik bir şekilde belirtebilirim."