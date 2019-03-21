Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararları

Cumhurbaşkanı Kararları

1 saat önce

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler listesine ek yapılmasına dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler listesine ek yapılmasına dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin karara göre, listeye Abdülaziz Aday Zimin el-Fadıl, Abdüllatif bin Abdullah Salih Muhammed el-Kewari, Hamad Awad Dahi Sarhan el-Şammari, Sad bin Sad Muhammed Şariyan el-Kabi, Hasan Abdullah Hersi el-Türki, Cemal Hüsni, Malik Muhammed İshak ve Lavdrim Muhakşeri eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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