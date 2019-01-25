Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

3 saat önce

Bazı üniversitelerde yeni fakültelerin kurulmasına, bazı yüksekokulların kapatılmasına ve bazı projelere ilişkin acele kamulaştırma kararı verilmesine dair Cumhurbaşkanı kararları Remi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Bazı üniversitelerde yeni fakültelerin kurulmasına, bazı yüksekokulların kapatılmasına ve bazı projelere ilişkin acele kamulaştırma kararı verilmesine dair Cumhurbaşkanı kararları Remi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi kurulmasına, aynı üniversite bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kapatılmasına karar verilirken, Yalova Üniversitesi bünyesinde ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Büyükorhan Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bursa ili, Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve harita ile belirtilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapılma amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırmasına karar verildi. Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Söke-Akbük) Brş. N- Bafa RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Manisa-Aliağa.2) Brş. N-Manisa OSB2 TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında belirlenen haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlardan, direk yerilerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılmasına karar verildi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Ayvacık Trafo Merkezi Projesi" kapsamında belirlenen haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazların, adı geçen Genel Müdürlük tafaından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Keles Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa ili, Keles ilçesi sınırları ilçesinde yer alan ve belirtilen haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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