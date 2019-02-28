Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

44 dakika önce

Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesini ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesini ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirilirken, söz konusu alanın Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'daki kroki bilgilerine yer verildi.

İstanbul Sarıyer'e bağlı Maslak bölgesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan ise Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Maslak Ek Alanı olarak tespit edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Frenkçiftliği bölgesindeki alan İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu Mahallesi'ndeki alan ise Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.

Söz konusu kararlar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:05 Kaynak: AA

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