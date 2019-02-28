Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesini ilişkin Cumhurbaşkanı
kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul Sabahattin Zaim
İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirilirken, söz konusu alanın Küçükçekmece
'ye bağlı Halkalı
'daki kroki bilgilerine yer verildi.
İstanbul Sarıyer
'e bağlı Maslak
bölgesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan ise Yıldız Teknik Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Maslak Ek Alanı olarak tespit edildi. Hatay
'ın İskenderun
ilçesine bağlı Frenkçiftliği bölgesindeki alan İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Giresun
'un Bulancak
ilçesine bağlı Pazarsuyu Mahallesi'ndeki alan ise Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi. Söz
konusu kararlar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince verildi.