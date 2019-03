Salda Gölü ve çevresi ile Karaburun-Ildır Körfezi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, harita ile sınır ve koordinatları gösterilen alan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.Buna göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uygulanacak. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.Ayrıca Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak. Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.Karaburun-Ildır Körfezi de "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiResmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Karaburun-Ildır Körfezi de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı KHK hükümleri uygulanacak ve mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.Aynı şekilde Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek."Türkiye'nin Maldivleri" Salda GölüBeyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları 'na benzetilen Burdur 'daki Salda Gölü, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, turkuaz rengi ve eşsiz doğasıyla görenleri büyülüyor.Yaklaşık 185 metre derinliğe sahip, 6 bin 800 metre eninde, 9 bin 86 metre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alan Salda Gölü, ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü'nün yer aldığı bölgede " Millet Bahçesi " kurulacağını bildirmişti. Murat Kurum da Salda Gölü'nün 44 kilometrekare alana sahip olduğunu belirterek, göl ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesiyle yaklaşık 295 kilometrelik alanın koruma altına alınacağını bildirmişti.Bakan Kurum, "Millet Bahçesi"nin söz konusu 295 kilometrelik alan içerisinde yer alacağını duyurmuştu.