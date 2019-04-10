Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

Sivas
, Kastamonu
, Bartın
, Zonguldak
, Ankara
, Giresun
, Rize
, İzmir
, Karaman
, Tokat
ve Şanlıurfa
'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sivas'ta tesis edilecek Akşar
Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
'nin yapımı amacıyla Suşehri
ilçesine bağlı Yürekli köyündeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak üç ayrı enerji nakil hattı için istimlak alanı toplam 3 bin 237 metrekare olan bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
Ankara'nın Beypazarı
ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan
II Linyit Sahası'ndaki kömürün değerlendirilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi
(EÜAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Giresun'da tesis edilecek Güce
Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Güce ilçesine bağlı Tekkeköy
'deki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Rize Güney
Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu
ile bağlantısını sağlayacak olan Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Çarşı, Yeniköy
, Atmeydanı ve Kaplıca
bölgelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından yapılacak.
İzmir'de Menemen-Aliağa- Çandarlı
Otoyolu Projesi kapsamında Bergama
, Dikili
, Menemen, Aliağa ve Foça
ilçelerindeki bazı taşınmazların da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
Karaman'da tesis edilecek Akyel-1 Rüzgar Elektrik Santrali ile Tokat'ta inşa edilecek Omala Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Şanlıurfa'da ise enerji iletim hattı projesi kapsamında belirlenen güzergah üzerindeki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.