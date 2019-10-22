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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

59 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iki ayrı bölge kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iki ayrı bölge kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğinde verildi.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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