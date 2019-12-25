Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

6 saat önce

Hakkari, Karabük, Denizli ve Burdur'daki bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan, Sinop ve Konya'da ise bazı alanlar riskli alan olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Hakkari, Karabük, Denizli ve Burdur'daki bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan, Sinop ve Konya'da ise bazı alanlar riskli alan olarak ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanı, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Burdur'daki İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Zincirlikuyu mahallesi ile Konya'nın Ilgın ilçesi Şıhcarullah mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanların da "riskli alan" olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan alan "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlenirken, Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları da değiştirildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan bölge de "yenileme alanı" olarak belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehsuvarbey mahallesinde bulunan ve yenileme alanı kapsamına giren, mülkiyeti Hazineye ait 53 metrekarelik taşınmaz bedelsiz olarak Fatih Belediye Başkanlığına devredildi.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Murgul Belediyesine katılması kararı verildi.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliğinin statüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 200 milyon liraya çıkarıldı.

Antalya sınırları içerisinde bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değiştirildi.

Karabük, Hakkari, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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