Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda bazı kişi ve organizasyonların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda bazı kişi ve organizasyonların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, "DEAŞ-Batı Afrika", "DEAŞ-Filipinler", "DEAŞ-Bangladeş", "DEAŞ-Somali", "DEAŞ-Mısır" adlı organizasyonlar ile Abu Musab al-Barnawi ve Mahad Moalim adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak.

Terörizmin finansmanının önlenmesini öngören BMGK'nin 1373 sayılı kararı uyarınca, "Jund al-Kilafah" adlı organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasının onaylandığı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ayrıca, "Amaq News Agency", "Al-Ard Al Jadidah Money Exchange Company", "Afaq Dubai" ile bu gruplarla bağlantılı Mushtaq Talib al-Rawi, Umar Talib Zughayr al-Rawi, Walid Talib Zughayr al-Rawi, Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi, Abd-al-Rahman Ali Husayn al-Ahmed al-Rawi, Mumammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi, Milton John Algernon adlı kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları da dondurulacak.

Milletlerarası Anlaşmalar

Diğer yandan BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli hakkında BM Sekretaryası arasında teati edilen notalar ve Gine Cumhuriyeti ile "Kültür, Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Örgüt üyeliğinden yargılanan Kavurmacı ailesi son savunmalarını yapıyor
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:10:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]