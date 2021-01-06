Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

06.01.2021 09:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Isparta'da Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü, Mersin'de Alata Sahili ve Manisa'da bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı ile Isparta'da bulunan Gölcük Krater Gölü Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı ve Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Sahili Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Çorum merkez ilçe Kale Mahallesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların da "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel nedeniyle afete maruz kalan Çaldağ köyünde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla özel mülkiyet olan bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Trabzon'un Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların da Millet Bahçesi Projesi alanına dahil edilmek üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

ALTINOVA MAHALLESİ'NDEKİ BAZI ALANLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİ

İstanbul'un Silivri ilçesinde de Ömerli Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararı verildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Isparta, Eğirdir, Manisa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi - Son Dakika


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