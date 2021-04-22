Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

22.04.2021 05:15
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Samsun ve Bitlis illerinde bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilirken, Denizli, Tunceli, Aydın ile Malatya'da ise arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması ile bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Samsun ve Bitlis illerinde bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilirken, Denizli, Tunceli, Aydın ile Malatya'da ise arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması ile bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Samsun'un İlkadım İlçesi Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) bölgesi ile Bitlis'in Tatvan İlçesi Çayırönü Mahallesi (Yeşilmezra) sınırları içerisinde bulunan alanlar kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi.

Karar, 5393 sayılı Belediye Kanun'un 73'üncü maddesi gereğince verildi.

4 ilde arazi toplulaştırmasına gidilecek

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce Denizli'nin Çameli ile Acıpayam ilçelerindeki 10 mahalle ile Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerindeki birer mahallede, DSİ 9.Bölge Müdürlüğünce Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 13 mahalle ve köy ile Malatya'nın Arguvan ilçesindeki 6 köy ve mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.

Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma dışında bırakılacak.

Kesin korunacak hassas alanlar

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Şıngırdaklin Mağarası, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı köyü, Antalya'nın Demre ve Finike ilçeleri sınırlarındaki Beymelek Kıyı Bandı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki 31. Grup alanı, Çankırı'nın merkez ilçesindeki Çorakyerler Fosil Lokalitesi, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyü sınırlarında yer alan Uzunkum ve İtalyan koyları ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nün Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Acele kamulaştırma kararları

Öte yandan Resmi Gazete'de, bazı bölgelerin acele kamulaştırılması için 9 karar yer aldı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce "154 kV Karaman OSB- Ereğli Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Çumra-Karaman Brş. N. Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi", "154 kV (Karaman-Ereğli) Brş. N.-Karaman OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle ve "154 kV Yaylaköy TM ve Bağlantı Yolu Projesi" alanında yer alan taşınmazları acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce, Ankara sınırları içerisinde tesis edilecek enerji nakil hattının yapımı amacıyla belirtilen güzergahlarda bulunan direk ve trafo yerlerini mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Hanlar bölgesindeki alanında yer alan hanların meydana çıkarılması amacıyla yürütülecek "Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması" temalı proje çalışmaları kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesi Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın, ilçenin ihtiyacı olan Atık Su Arıtma Tesisinin yapımı amacıyla Posof Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayacık Projesi (GAP) kapsamında yer alan Kayacık Sulaması 1. Kısım (Kayacık-Doğanpınar) inşaatının tamamlanması amacıyla Gaziantep'in Oğuzeli İlçesindeki Doğanpınar ve Kaşyolu Mahallelerindeki taşınmazlar ile malzeme ocakları ve depo yerleri için ihtiyaç duyulacak diğer taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erenler ilçesindeki bazı taşınmazları, E80 Otoyolu ile D-100 Karayolundan şehre alternatif giriş sağlayacak ulaşım güzergahının açılması amacıyla acele kamulaştırma işlemi gerçekleştirecek.

Konya'nın Hadim ilçesi, Taşpınar Mahallesinde yer alan bazı taşınmazların, 2. Etap TOKİ konutlarının ulaşım, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının yapılacağı yolun inşası amacıyla Hadim Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Uşak İl Özel İdaresi'nin, Uşak Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırması kararlaştırıldı.

Söz konusu acele kamulaştırma kararları, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.

Malatya, Bitlis, Samsun, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


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