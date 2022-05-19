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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

19.05.2022 02:18
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yeşilmezra Mahallesi ve çevresindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyü sınırları içerisinde küçük sanayi sitesi yapımı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Kütahya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yalova'nın Altınova İlçe Emniyet Amirliğinin ise ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

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