Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları değiştirildi. Ayrıca Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi. Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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