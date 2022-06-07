CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

07.06.2022 01:53
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Konya'daki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölge 'Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı' olarak belirlendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Konya'daki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölge 'Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı' olarak belirlendi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları ise değiştirildi.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları değiştirildi. Ayrıca Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölge ise 'Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı' olarak belirlendi.


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Kaynak: DHA

Derebucak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE - Son Dakika

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