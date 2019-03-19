Cumhurbaşkanı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü Bağlantısını Açacak

Cumhurbaşkanı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü bağlantısını açacakKOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Osman Gazi Köprüsü bağlantı kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli mitinginde canlı yayınla açılacak.

Cumhurbaşkanı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü bağlantısını açacak



KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Osman Gazi Köprüsü bağlantı kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli mitinginde canlı yayınla açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantısı açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitinginde yapılacak açılış ile Kurtköy-Dilovası Liman bağlantı ile İstanbul Park - Balçık - Demirciler Kavşakları hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın da açılacak güzergahta test sürüşü yaparak canlı yayınla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu miting alanına bağlantı yapması planlanıyor. Erdoğan'ın miting alanından canlı bağlantı ile yapacağı açılış sonrasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyoluna girecek sürücüler, kesintisiz olarak Bursa'ya ulaşabilecek. Güzergahı kullanarak Ankara yönüne ilerlemek isteyen sürücüler ise Dilovası'ndan TEM Otoyolu'na bağlanarak yoluna devam edecek.

Öte yandan açılışı yapılacak olan güzergah havadan görüntülendi. Görüntülerde Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı kesiminde asfaltlama, düzenleme çalışmaları tamamlanan alanlar ile köprülü viyadükler yer alıyor.

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