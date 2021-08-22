Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacağını duyurdu.
Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerine yer verdi.
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