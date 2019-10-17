Cumhurbaşkanı, Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Camii'ni ibadete açacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi'nde yer alan Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Camii'nin 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği toplu açılış töreni ile ibadete açılacağını söyledi.



Mimarsinan Bölgesi'nde yer alan Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Camii'nin yine dede ile torunları bir araya getireceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yalınoğlu Camisi hayırsever tarafından inşa edilmiştir. Belediyemiz tarafından bahçe ve çevre düzenlemesi yapılarak halk ile bütünleşmesi sağlanmıştır. Yalınoğlu Camisi açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum." dedi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yalınoğlu Camisi'nin Kayseri'ye ve Mimarsinan halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ