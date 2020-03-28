Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahsa 90 gün ev hapsi cezası - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahsa 90 gün ev hapsi cezası
6 saat önce
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü adlı şahıs, 90 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü adlı şahıs, 90 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü, Aydar tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırılmıştı. Daha sonra Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Gürü, sevk edildiği mahkemece 90 gün ev hapsi, adli kontrol ve yurt dışı yasağı cezasına çarptırıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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