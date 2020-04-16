Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

27 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaretlerde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaretlerde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki İ.U. sosyal medya hesabı üzerinden aynı gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve AK Partililere küfür ve hakaretler içerikli paylaşımlarda bulundu. Şikayet üzerine kimliği tespit edilen İ.U. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Zonguldak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:44 Kaynak: İHA

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