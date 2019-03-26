Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiasıyla Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiasıyla Gözaltına Alındı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddia edilen E.Ç. (26), jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiasıyla Gözaltına Alındı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddia edilen E.Ç. (26), jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ilçeye bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yaşayan E.Ç. evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, ayrıca E.Ç.'nin bilgisayarı ve cep telefonuna incelenmek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - Enezedirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:54 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Enez, Jandarma, Güncel
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