Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'na hakarete adli kontrol
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Cumhurbaşkanı'na hakarete adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakarete adli kontrol, System.String[]

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.D., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ propagandası da yaptığı iddia edilen T.D. hakkında ayrıcı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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